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        Haberler Spor Futbol Son dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri belli oldu! Galatasaray hangi torbada, rakipleri kimler, maçlar ne zaman oynanacak? - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri belli oldu! İşte Galatasaray'ın gruptaki rakipleri ve maç tarihleri

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekilirken, Galatasaray'ın rakipleri de belli oldu. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray; Zalgiris, Olimpija Ljubljana, Molde ekiplerini geçerek gruplara adını yazdırmayı başardı. Kura çekiminin ardından, Galatasaray'ın grup maçlarında karşılaşacağı rakipler ve maçların oynanacağı tarih futbolseverler araştırılmaya başlandı. İşte Galatasaray'ın gruptaki rakipleri ve maç tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 21:12 Güncelleme: 31.08.2023 - 21:12
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        Son dakika Galatasaray'ın rakipleri belli oldu... Şampiyonlar Ligi kura çekimi Fransa'nın Monaco kentinde düzenlendi. Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, play off turunda Molde engeline aşarak gruplara kalma başarısı göstermişti. Bu bağlamda grup kuralarının çekilmesinin ardından Galatasaray'ın rakipleri de netlik kazanmış oldu. Peki, "Galatasaray hangi torbada, rakipleri kimler, maçlar ne zaman oynanacak?" İşte Galatasaray'ın gruptaki rakipleri ve maçların oynanacağı tarihler...

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        GALATASARAY'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU!

        A GRUBU: Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag, GALATASARAY

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        GALATASARAY'IN MAÇLARI NE ZAMAN?

        Grup maçlarının tarihleri şu şekilde:

        1. Maç Günü: 19-20 Eylül

        2. Maç Günü: 3-4 Ekim

        3. Maç Günü: 24-25 Ekim

        4. Maç Günü: 7-8 Kasım

        5. Maç Günü: 28-29 Kasım

        6. Maç Günü: 12-13 Aralık

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        GALATASARAY KAÇINCI TORBADA YER ALACAK?

        4 torbada 32 takımın katılacağı Şampiyonlar Ligi grup kura çekiminde temsilcimiz Galatasaray, 4. torbada yer alacak. Sarı kırmızılı ekibimizin muhtemel rakipleri ise şöyle;

        1. Torba: Manchester City, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Benfica, PSG, Sevilla, Feyenoord

        2. Torba: Manchester United, Real Madrid, BVB, Inter, Porto, Atletico, Arsenal, Leipzig

        3. Torba: Milan, Salzburg, Kızılyıldız, Shakhtar Donetsk, Braga, Lazio, PSV, Kopenhag

        4. Torba: GALATASARAY, Newcastle Utd., Real Sociedad, Lens, Union Berlin, Celtic, Young Boys, Antwerp

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer alacağı ve Fransa'nın Monaco kentinde gerçekleştirilirken Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi bu akşam saat 19:00'da başladı ve TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayınladı.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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