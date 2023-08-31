Son dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri belli oldu! Galatasaray hangi torbada, rakipleri kimler, maçlar ne zaman oynanacak? - Futbol Haberleri

Son dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri belli oldu! Galatasaray hangi torbada, rakipleri kimler, maçlar ne zaman oynanacak? - Futbol Haberleri

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Son dakika Galatasaray'ın rakipleri belli oldu... Şampiyonlar Ligi kura çekimi Fransa'nın Monaco kentinde düzenlendi. Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, play off turunda Molde engeline aşarak gruplara kalma başarısı göstermişti. Bu bağlamda grup kuralarının çekilmesinin ardından Galatasaray'ın rakipleri de netlik kazanmış oldu. Peki, "Galatasaray hangi torbada, rakipleri kimler, maçlar ne zaman oynanacak?" İşte Galatasaray'ın gruptaki rakipleri ve maçların oynanacağı tarihler...