Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda bu akşam 3 karşılaşma oynandı. Cüneyt Çakır'ın görev aldığı mücadelede Salzburg ile 2-2 berabere kalan Kızılyıldız'ın ardından Benfica ve PSV gruplara kalmayı başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında 3 karşılaşma oynandı. Avusturya'da Salzburg ile Kızılyıldız'ın karşı karşıya geldiği mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetti. İlk maçta evinde golsüz berabere kalan Sırp ekibi Kızılyıldız, rövanşta Salzburg ile 2-2 berabere kalarak adını gruplara yazdırdı. 90 dakika boyunca başarılı bir performans sergileyen Çakır, otoritelerden tam not aldı.

Öte yandan gecenin diğer maçlarında Benfica, PAOK'u deplasmanda 4-1, PSV de sahasında BATE Borisov'u 3-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı.

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