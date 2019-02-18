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Haberler > Futbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı sürüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, yarın oynanacak maçlarla devam edecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında yarın ve 20 Şubat Çarşamba günü yapılacak 4 karşılaşmayla son 16 turu ilk ayağı tamamlanacak

AA