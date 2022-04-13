SADECE 50 BİN NÜFUSLU KENT!

İspanya'nın doğusundaki Valensiya özerk yönetimi içinde yer alan ve sadece 50 bin nüfuslu bir kent olan Villareal'de yaşayanların neredeyse yarısı (20 bin) kulüp üyesi. Kentin en büyük geçim kaynağı seramik sektörü olurken,1997'den bu yana kulüp başkanı olan Fernando Roig de bir seramik fabrikasının sahibi.