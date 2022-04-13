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Sarı Denizaltılar mucizesi! Villarreal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'i eleyen Villarreal, çok büyük bir başarıya imza attı. Geçen sezon Avrupa Ligi'ni kazanan Unai Emery'nin öğrencileri, dev rakipleri eleyerek bu kez gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikti

  • 01
    Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal mucizesi!

    Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'i eleyen ve son 4'e kalan Villarreal, tüm dünyanın gündemine oturmuş durumda. 
  • 02
    Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal mucizesi!

    İlk maçta evinde 8. dakikada Groeneveld'in attığı golle 1-0 kazanan İspanyol ekibi, rövanşta ise 52'de Lewandowski'nin golüyle 1-0 geriye düşmüştü.
  • 03
    Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal mucizesi!

    Ancak 88'de sahneye çıkan Chukwueze, turu Villarreal'e getirirken tartışmasız favori gösterilen Alman devini de yerle bir etmiş oldu. Villarreal, yarı finalde Liverpool - Benfica eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. İngiliz ekibinin turda 3-1'lik avantajı bulunuyor.
  • 04
    Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal mucizesi!

    İLK AVRUPA KUPASINI GEÇEN SENE ALDI

    Usta teknik adam Unai Emery yönetiminde geöen sezon Manchester United'ı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçın sonunda penaltılarla yenerek tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'ni kazanan Villarreal, La Liga'yı 7. bitirse de Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmıştı.
  • 05
    Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal mucizesi!

    Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Atalanta ve Young Boys'u geride bırakıp Manchester United'ın ardından 2. sırada tur atlayan İspanyol ekibi, son 16'da İtalyan devi Juventus'u 1-1 ve deplasmanda 3-0'lık sonuçlarla eleyerek adından söz ettirdi.
  • 06
    Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal mucizesi!

    16 YIL SONRA YARI FİNALDE

    Sarı Denizaltılar lakaplı takım, 2006'da da Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkmış ve 1-0 / 0-0'lık skorlarla Arsenal'e elenerek kupaya veda etmişti. Villarreal, 16 yıl sonra bu başarıyı tekrar etmiş oldu.
  • 07
    Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal mucizesi!

    SADECE 50 BİN NÜFUSLU KENT!

    İspanya'nın doğusundaki Valensiya özerk yönetimi içinde yer alan ve sadece 50 bin nüfuslu bir kent olan Villareal'de yaşayanların neredeyse yarısı (20 bin) kulüp üyesi. Kentin en büyük geçim kaynağı seramik sektörü olurken,1997'den bu yana kulüp başkanı olan Fernando Roig de bir seramik fabrikasının sahibi.
  • 08
    Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal mucizesi!

    AVRUPA KUPASI KAZANAN EN KÜÇÜK KENT!

    Villarreal, Avrupa Kupası kazanan nüfusu en az şehir olarak tarihe geçmişti. Daha önce bu unvanı Belçika'nın Mechelen şehrindeydi. (yaklaşık 87 bin nüfus)
  • 09
    Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal mucizesi!

    YEREL KUPASI YOK, AVRUPA KUPASI VAR!

    Villarreal, İspanya'da şampiyonluk ya da Kral Kupası kazanamadı. Sadece bir kez ikinci olan 'Sarı Denizaltılar' lakaplı takım, tarihinin en büyük kupasına 2020-21 sezonunda Avrupa Ligi'ni kazanaran ulaştı. Villarreal daha önce Intertoto kupasında iki kez mutlu sona ulaşmıştı.
  • 10
    Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal mucizesi!

    KÜÇÜK BİR BARDA PLANDA YOKKEN SATIN ALDI!

    24 yıl önce kentteki küçük bir barda iş müzakeresi için yaptığı pazarlık sonunda, planlarında olmadan 432 bin avro (O dönemde 72 milyon pesetas) karşılığında Villarreal kulübünü satın alan Roig, yatırımlarla kulübü büyüttü. İlk defa 1998-1999 sezonunda İspanya 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden Villarreal, öncesinde 2. ve 3. liglerde yer alıyordu.
  • 11
    Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal mucizesi!

    Roig, 2002 yılında kulübün antrenman ve spor tesislerini açarken, altyapıdan yetiştirdiği futbolcularla ve akıllı transfer politikalarıyla, İspanyol futbolunun iki büyüğü Real Madrid ve Barcelona ile diğer önemli kulüpleri Atletico Madrid, Valencia ve Sevilla, Athletic Bilbao'nun yanına Villarreal'i de eklemeyi başardı.
  • 12
    Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal mucizesi!

    TANIDIK İSİMLER FORMA GİYDİ

    Villarreal'de 2006-2009 yılları arasında Nihat Kahveci ter dökmüştü. Kahveci, 62 maça çıkıp 18 gol kaydetti.
  • 13
    Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal mucizesi!

    Sarı Denizaltılar'da forma giyen bir başka Türk futbolcu ise Enes Ünal oldu. Manchester City'den 14 milyon Euro'ya giden Enes, 30 maçta 5 gol atarken sonrasında ise farklı takımlara kiralandı.

     
  • 14
    Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal mucizesi!

    SARI DENİZALTILAR!

    Kulübün takma adı olan "Sarı denizaltılar" ise İngiliz rock grubu The Beatles'ın 1966 yılında çıkan şarkısı "Yellow Submarine"den geliyor. 1967-1968 sezonunda 3. lige yükselme mücadelesi veren Villarreal'de bir grup taraftarın tribünden bu şarkının "Sarı denizaltı" nakaratını söylemeye başlaması sonrasında benimsenen bu slogan kulübü de etkileyerek, 2004 yılından itibaren takımın formalarının tamamen sarı olması kararı alınmıştı.
  • 15
    Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal mucizesi!

    TAKTİK DEHA UNAI EMERY!

    UEFA Avrupa Ligi'ni en çok kazanan teknik adam olan Unai Emery'nin Villarreal'in başına geçmesi tarihi değiştirdi. Emery daha önce 3 kez Sevilla ile kazandığı geçen sezon Villarreal ile almayı başarmıştı.
  • 16
    Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal mucizesi!

    Emery, bu sezon ise Juventus ve Bayern Münih gibi iki devi eleyerek Sarı Denizaltıları, Şampiyonlar Ligi yarı finaline çıkardı.
  • 17
    Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal mucizesi!

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