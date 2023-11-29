Şampiyonlar Ligi'ne yargı müdahalesi! Listede bakın hangi fenomenler var!

Şampiyonlar Ligi'ne yargı müdahalesi! Listede bakın hangi fenomenler var!

Dilan Polat - Engin Polat çifti hakkında kara para aklama, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurma ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla soruşturma başlatılmıştı. Operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat 'ın da aralarında olduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Öte yandan, soruşturma kapsamında 27 şirkete kayyım ataması talep edilmişti.

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O FENOMENLERE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI GELDİ

Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve 'Şampiyonlar ligi' olarak nitelendirdiği fotoğraftaki fenomenler tespit edildi. Fotoğrafta, Eylül Öztürk, eşi Kenan Özkan, Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk, Yavuz-Merve Korkut çifti, Tolunay-İleyda Topal çifti, Ömer-Tuğba Bağ çiftleri bulunuyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında fotoğrafta tespiti yapılan fenomenler için yurt dışına çıkış yasağı talep edildi.