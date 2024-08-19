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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan başlıyor - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan başlıyor

        Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar yarın oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 10:13 Güncelleme: 19.08.2024 - 10:13
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        Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu yarın yapılacak üç maçla başlayacak

        "Devler Ligi"nin 36 takımla oynanacak yeni lig formatında mücadele edecek son 7 ekip play-off turuyla belirlenecek. Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı play-off turunda yarın 3, 21 Ağustos Çarşamba günü ise 4 maç yapılacak.

        Takımlar, 27-28 Ağustos'ta oynanacak rövanş müsabakaları öncesinde avantaj arayacak.

        Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak play-off turu maçları ve oynanacak stadyumlar şöyle:

        Yarın (20 Ağustos Salı):

        GNK Dinamo (Hırvatistan)-Karabağ (Azerbaycan) (Maksimir)

        Bodo/Glimt (Norveç)-Kızılyıldız (Sırbistan) (Aspmyra)

        Lille (Fransa)-Slavia Prag (Çekya) (Hainau)

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        21 Ağustos Çarşamba:

        Midtjylland (Danimarka)-Slovan Bratislava (Slovakya) (Herning)

        Malmö (İsveç)-Sparta Prag (Çekya) (Malmö Yeni Stadyum)

        Dinamo Kiev (Ukrayna)-Salzburg (Avusturya) (Lublin)

        Young Boys (İsviçre)-Galatasaray (Wankdorf)

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