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        Haberler Bilgi Spor Şampiyonlar Ligi play off Young Boys- Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray Haberleri

        Şampiyonlar Ligi play off Young Boys- Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?

        Şampiyonlar Ligi play off turunda temsilcimiz Galatasaray, Young Boys deplasmanına konuk olacak. İsviçre ekibini elemesi durumunda sarı- kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'de gruplara kalacak. Peki, futbolseverler tarafından heyecanla beklenen "Young Boys- Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?" İşte, karşılaşmaya dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 11:24 Güncelleme: 19.08.2024 - 11:24
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        Young Boys- Galatasaray maçı için geri sayım sürüyor. Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, play-off turunu geçmesi halinde Devler Ligi’ne katılmaya hak kazanacak. Peki Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, GS Şampiyonlar Ligi maçı hakkında detaylar.

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        YOUNG BOYS- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

        Young Boys- Galatasaray maçı 21 Ağustos Çarşamba günü 22.00'de oynanacak.

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        YOUNG BOYS- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

        Zorlu mücadele TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.

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        GALATASARAY-YOUNG BOYS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray-Young Boys rövanş maçı ise 27 Ağustos Salı günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak.

        Sarı kırmızılı takım, play-off turunu geçmesi halinde adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Şampiyonlar Ligi Grup kuraları, 29 Ağustos tarihinde çekilecek. Grup'taki ilk karşılaşmalar ise 17-19 Eylül tarihinde oynanacak.

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