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        Haberler Bilgi Spor Şampiyonlar Ligi play-off Young Boys- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi play-off Young Boys- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri 5 Ağustos'ta yapılan kura çekimi ile netleşti. Böylece Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın play-off rakibi belli oldu. Sarı kırmızılı takım, play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, play-off turunu geçmesi halinde Devler Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Peki Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, GS Şampiyonlar Ligi maçı hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2024 - 12:25 Güncelleme: 18.08.2024 - 12:25
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        1

        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi 5 Ağustos'ta yapılan kura ile belli oldu. Sarı kırmızılı temsilcimiz, İsviçre'nin Young Boys takımıyla eşleşti. Aslan, ilk maçı deplasmanda oynarken rövanş mücadelesi ise İstanbul'da oynanacak. Bu turu geçmesi halinde Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak. Geri sayım sürerken taraftarlar ''Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Galatasaray-Young Boys maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…

        2

        YOUNG BOYS- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Young Boys- Galatasaray maçı 21 Ağustos Çarşamba günü 22.00'de oynanacak.

        3

        YOUNG BOYS- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Şampiyonlar Ligi yolundaki kritik mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

        4

        GALATASARAY-YOUNG BOYS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

        RAMS Park'ta oynanacak rövanş ise 27 Ağustos Salı günü 22.00'de oynanacak.

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