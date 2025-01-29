Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Şampiyonlar Ligi: Stuttgart- PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Stuttgart- PSG muhtemel 11

        Stuttgart- PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi'nde bugün 8. hafta maçları oynanacak. Bu kapsamda PSG, Stuttgart deplasmanına konuk olacak. Fransız ekibi 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgiyle 10 puan topladı ve 22. sırada yer aldı. Öte yandan Alman ekibi Stuttgart aynı şekilde 10 puanla 24. basamakta bulundu. Kritik konumda olan iki takımın mücadelesi futbolseverlerin gündemine oturdu. Peki, Stuttgart- PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 12:26 Güncelleme: 29.01.2025 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçlarına sayılı saatler kaldı. Haftanın en dikkat çeken maçlardan biri ise Stuttgart ile PSG arasında oynanacak. Sınırda bulunan iki takımda play off mücadelesi için galibiyet arayacak. Peki, heyecanla beklenen Stuttgart- PSG maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları ve muhtemel 11'leri...

        2

        STUTTGART- PSG MAÇI NE ZAMAN?

        Stuttgart- PSG maçı 29 Ocak Çarşamba (bugün) 23.00'te oynanacak.

        3

        STUTTGART- PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

        Stuttgart Arena'da oynanacak olan karşılaşma tabii spor 1'den canlı yayınlanacak.

        4

        STUTTGART MUHTEMEL 11

        Bredlow, Vagnoman, Al Dakhil, Chabot, Mittelstadt, Millot, Atakan, Stiller, Leweling, Undav, Demirovic,

        5

        PSG MUHTEMEL 11

        Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez, Zaire Emery, Vitinha, Joao Neves, Doue, Barcola, Dembele

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Bilirkişi gözaltısından 3 gazeteci adliyeye sevk
        Bilirkişi gözaltısından 3 gazeteci adliyeye sevk
        İstanbul'un hava kirliliği haritası! En büyük neden trafik!
        İstanbul'un hava kirliliği haritası! En büyük neden trafik!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        7 yıl sonra konuştu
        7 yıl sonra konuştu
        Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti!
        Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti!
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        How I Met Your Mother oyuncuları dünden bugüne nasıl değişti?
        How I Met Your Mother oyuncuları dünden bugüne nasıl değişti?
        Önce Yücel sonra Meryem öldü! 4 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı!
        Önce Yücel sonra Meryem öldü! 4 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı!
        Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham!
        Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham!
        Restoranda gelen ölüm! Sebebi 3 yıl sonra belli oldu
        Restoranda gelen ölüm! Sebebi 3 yıl sonra belli oldu
        Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
        Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi
        UEFA'dan Jose Mourinho’ya ceza
        UEFA'dan Jose Mourinho’ya ceza
        Onana İtalya yolcusu!
        Onana İtalya yolcusu!