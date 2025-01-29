Stuttgart- PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde bugün 8. hafta maçları oynanacak. Bu kapsamda PSG, Stuttgart deplasmanına konuk olacak. Fransız ekibi 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgiyle 10 puan topladı ve 22. sırada yer aldı. Öte yandan Alman ekibi Stuttgart aynı şekilde 10 puanla 24. basamakta bulundu. Kritik konumda olan iki takımın mücadelesi futbolseverlerin gündemine oturdu. Peki, Stuttgart- PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçlarına sayılı saatler kaldı. Haftanın en dikkat çeken maçlardan biri ise Stuttgart ile PSG arasında oynanacak. Sınırda bulunan iki takımda play off mücadelesi için galibiyet arayacak. Peki, heyecanla beklenen Stuttgart- PSG maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları ve muhtemel 11'leri...
STUTTGART- PSG MAÇI NE ZAMAN?
Stuttgart- PSG maçı 29 Ocak Çarşamba (bugün) 23.00'te oynanacak.
STUTTGART- PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Stuttgart Arena'da oynanacak olan karşılaşma tabii spor 1'den canlı yayınlanacak.