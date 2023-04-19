ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



Bu akşam oynanacak çeyrek final rövanş mücadelelerinde Bayern Münih - Manchester City eşleşmesinin galibi Real Madrid; Inter - Benfica eşleşmesinde tur atlayan takım ise Milan ile karşı karşıya gelecek.



Yarı final maçları 9-10 Mayıs ile 16-17 Mayıs tarihlerinde oynanacak.