Real Madrid-Manchester City maçı için geri sayım başladı. İstanbul’da ki final için mücadele edecek iki takım da rövanş öncesi avantaj arıyor. Geçtiğimiz sene yarı finalinde Manchester City’i eleyen Benzema’lı Real Madrid olmuştu. Bu yıl kadrosunu güçlendiren Manchester City Şampiyonlar Ligi’nin en golcü ismini Haaland’ı kadrosunda bulunduruyor. İşte dijital medya platformu Exxen’den yayınlanacak zorlu mücadelenin saati, tarihi ve muhtemel ilk 11’leri…