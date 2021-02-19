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Şampiyonların tayları "beyaz örtünün" keyfini çıkarttı

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Anadolu Tarım İşletmesinde bu yıl dünyaya gelen taylar, doğayı beyaza bürüyen karla ilk kez karşılamanın keyfini yaşadı.

Şampiyonların tayları
AA

2. Mahmut tarafından 1815'te "Çiftlikat-ı Hümayun" adıyla kurulan ve 1984'ten bu yana TİGEM bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Tarım İşletmesi, ocak ayı itibarıyla 60 tayın doğumuna ev sahipliği yaptı.

Turbo, Tamerinoğlu, Altaha, Ayabakan ve Hızlıtay gibi şampiyon aygırların bulunduğu işletmenin, kar yağışıyla beyaza bürünen meralarına salınan taylar birbirinden güzel görüntüler oluşturdu.

Beyaz örtüye ilk kez ayak basan taylar, kısraklarla merada koşturdu.

Anadolu Tarım İşletmesi Atçılık Şube Şefi Eren Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletmede 26'sı erkek, 34'ü dişi olmak üzere 60 tayın dünyaya geldiğini, hazirana kadar 136 tayın da doğmasını beklediklerini söyledi.

Karabulut, tayların anneleriyle merada dolaştığını ifade ederek, "İşletmenin bulunduğu yer, karasal iklime sahip ve yoğun kar yağışı alıyor. İklim olarak Arap atı yetiştiriciliğine çok uygun bir konumdayız. Bu yüzden çok başarılı atlar ve taylar bölgemizden çıkıyor. Bundan sonra da başarılı Arap atlarının çıkması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

- "Taylarımız ilk kez karla buluştu"

İşletmede bu yıl doğan tayları kar yağışıyla meraya çıkardıklarına işaret eden Karabulut, "Taylarımız ilk kez karla buluştu. Onlar için çok farklı bir deneyim. Her zaman haberlerde 'karın keyfini çocuklar çıkarttı' cümlesini duyuyoruz. Şu anda taylarımız da karın keyfini çıkartıyor. Çok mutlular." ifadesini kullandı.

Karabulut, genellikle kuru ve çayır alana çıktıklarından karlı zeminin taylara yumuşak ve farklı geldiğini aktardı.

- "Vücut ısıları ve sağlık parametreleri günlük kontrol ediliyor"

"Karın keyfini bir çocuk gibi taylar çıkartıyor. Anneleri, tayların peşinde koşuyor" diyen Karabulut, sözlerini söyle sürdürdü:

"Kar yağışının ardından meraya çıkarttığımız kısraklar ile tayların bulunduğu tavlanın temizliği yapılıyor. Tozdan ve kirden temizlenen haralar havalandırıldıktan sonra yeniden içeriye alınıyorlar. Sadece yarım saatlik bir zaman dilimi için karlı zeminde bulunuyorlar. Tayların vücut ısıları ve sağlık parametreleri günlük olarak kontrol ediliyor. Herhangi bir olumsuzlukta anında müdahalede bulunuyoruz."

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