Şampiyonluğu çok tartışılmıştı! Nisa Bölükbaşı gelen mesajlara tepki gösterdi!

Acun Ilıcalı All Star'a dair, "Önümüzdeki senenin konsepti SMS'siz Surivivor'la geliyoruz. Seyirci oylaması olmayacak. All Star yapıyoruz. İki takım da All Star olacak. Ada konseyinden adaylar çıkıyor, düelloda kaybeden eleniyor" ifadelerini kullanmıştı.