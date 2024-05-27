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        Şampiyonluk kutlamalarında yaralandı

        İstanbul Bağcılar'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında bir kişi bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 00:49 Güncelleme: 27.05.2024 - 00:49
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        Şampiyonluk kutlamalarında yaralandı
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        Bağcılar'da şampiyonluk kutlamaları sırasında silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

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        Alınan bilgiye göre, Göztepe Meydanı'ndaki şampiyonluk kutlamaları sırasında, dilsiz olduğu belirtilen G.A, henüz belirlenemeyen nedenle silahla bacağından yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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