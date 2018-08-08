Birkaç yıl önce Samsung, ilk 4B’lık SSD’leri çıkardığında fiyatı bin 499 dolardı ve bu rakam ortalama bilgisayar kullanıcılarının karşılayabileceği bir miktar değildi. Dolayısıyla sadece büyük şirketlerin kullandığı bu sürücüler hakkında Samsung’dan önemli bir açıklama geldi. Koreli teknoloji şirketi, 4 TB’lık QLC SSD’lerin seri üretimene başlanacağını duyurdu.

Ürünün QLC NAND depolama biçimiyle gelecek olması demek arttırılmış yoğunluk kullanabilmek için hızdan feraget etmek anlamına geliyor. Ancak Samsung, tıpkı mevcut SATA SSD sürücülerinde olduğu gibi yeni SSD’lerin de aynı 540 Mbps okuma ve yazma hızına sahip olacağını garanti ediyor.

Normal kullanıcıların daha makul etiketen fiyatıyla sahip olabileceği yeni üretilecek SSD’lerin 4 TB’ın yanında 1B ve 2TB’lık versiyonları da olacak. Ayrıca sürücülere kuşkuyla bakan tükeciler için Samsung 3 yıllık garanti hakkı sunuyor. Yeni SSD’lerin bu yılın sonlarına doğru piyasaya çıkması planlanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ