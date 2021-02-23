Samsun Büyükşehir Belediyesi 2 yılda 2 milyar liralık yatırım yaptı

AA

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir otelde düzenlenen "Şehir Buluşmaları Toplantısı"nda Demir, sendika temsilcileriyle bir araya geldi.

Demir, burada yaptığı konuşmada, yanlışa düşmeden, harama bulaşmadan belediye kaynaklarını verimli kullanmayı amaçladıklarını belirterek, "Biz büyük bir vebalin altındayız. Dolayısıyla halkımızın parasını kullanırken bir kuruşun dahi hesabını vereceğimin bilinciyle çok dikkatli davranıyoruz." ifadesini kullandı.

Halka hizmet etmek için gayret gösterdiklerine işaret eden Demir, kentte 2 yılda 2 milyar liralık yatırım yaptıklarını vurguladı.

Çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Buna rağmen borcumuz mevcuttan 700 milyon lira düştü. Çarşamba, Bafra ve Vezirköprü'de yol yapım temel malzeme üretimi için sabit konkasör kurduk. Bütün malzemeyi kendimiz imal ediyoruz. Sathi kaplama ve BSK ham maddesini de Kavak Pekdemir'de üretiyoruz. SASKİ, geçmiş yıllarda 150 bin ton malzeme için ihaleye çıkmış. 3 milyon liraya mal oluyor. Biz ise kurduğumuz şantiyede aynı miktardaki malzemeyi 300 bin liraya mal ediyoruz. Bir kalemde belediyeyi 2 milyon 700 bin lira kara geçirdik. 150 kilometrelik beton yolu ihale etsek bunun kilometresi 700 bin lirayı buluyor. Biz bunu 250 bin liraya yapıyoruz. Arada 3 kat fark var. İhale etsek 1 milyar 100 milyon liraya yaptıramayız ama tamamını 250 milyon lirayı bulmayacak. Ayrıca kendi ekiplerimiz yaptığı için betonun sulanmasında, eğiminde, dozajında, kalitesinde kaçak köçek olmuyor. 60-70 sene bir daha masraf yapmayacağız."