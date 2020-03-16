Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs açıklaması

AA

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs salgınıyla ilgili adliye binalarında, çalışanların sağlığını korumak için bazı önlemler alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı, Adalet Komisyonu Başkanı, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı, Samsun Barosu Başkanının bir aya gelerek bazı ek tedbirler aldıkları belirtildi.

16 Mart Pazartesi'nden itibaren Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun Yerleşkesi, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ve Samsun Adalet Sarayı binalarına giriş kapılarında vatandaşlara ve personele dezenfekte malzemesi ve kolonya sunulacağı ifade edildi.

Adalet binalarına giren hakim, savcısı, avukat, personel ve diğer vatandaşların tek noktadan geçerek ateş ölçer cihazla vücut ısılarının ölçüleceği aktarılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkede olduğu gibi kurumumuzda çalışanlarımızın sağlığını gözetmek için ciddi önlemler alınmaktadır. Yerleşkemizde ve ek hizmet binamızda ilaçlama ve dezenfekte işlemleri tamamlanmış olup düzenli olarak dezenfekte çalışmaları devam edecektir. Bölge Adliye mahkemesine zemin kattan giriş sağlanacak olup, giriş sırasında vücut ısısı 37,5 derece ve üzeri ateşi olanlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek. Ziyaretçi kabulü zaruret olmadıkça yapılmayacaktır."