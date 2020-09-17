Samsun'da 125 yıllık taş cami restore ediliyor

AA

Havza İlçe Müftülüğü kayıtlarına göre 1895 yılında inşa edilen, Karameşe Mahallesi'ndeki camide başlatılan restorasyon çalışmalarıyla, üzeri sıvayla kaplanan yapının orijinal taş döşemeleri ve kapı kemeri ortaya çıkarıldı.Karameşe Mahallesi Muhtarı Coşkun Genç, AA muhabirine, caminin aslına uygun restore edilmesinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi.Mahallenin 1864 yılında yaşanan büyük Çerkez göçüyle kurulduğunu ifade eden Genç, şöyle konuştu:"Cami tek katlı kagir yığma taş işçiliğine sahip. Atalarımız Kafkasya'dan buraya göçtüğünde bu cami o dönem buralarda olan Rum ustalar tarafından yapılmış. Kemerleri de Rum ustalar yapmış. Daha sonra bunlar tadilatta sıvayla kapatılmış, o dönemlerde tarihi eserlerin kıymeti bilinmediği için. Sağ olsunlar Vakıflar Genel Müdürlüğü sahip çıktı. Tarihi camimiz yeniden restore edilerek orijinal görüntüsüne kavuşturulacak."Genç, restorasyonla birlikte caminin çevre düzenlemesinin de yapılacağını bildirdi.