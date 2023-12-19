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        Haberler Gündem Samsun'da 14 aydır aranan firari hükümlü yakalandı - Güncel haberler

        Samsun'da 14 aydır aranan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 11 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 18:41 Güncelleme: 19.12.2023 - 18:41
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        14 aydır aranan firari hükümlü yakalandı
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        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 aydır aranan O.K'nin yakalanması için çalışma yürüttü.

        Ekipler, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten yaralama suçlarından hakkında 11 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K'yi saklandığı evde yakaladı.

        Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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