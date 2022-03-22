Bankacıların gündemi film gibi inanılmaz bir olay. Dün ajanslara düşen bir habere göre Samsun’da bir akaryakıt istasyonunda çalışan Recep Gezek, bir bankanın yatırım hesabından kendi mevduat hesabına kağıt üzerinde 16 milyar lira geçirdi. Miktarın büyüklüğünü anlamak açısından bir örnek vermek gerekirse bu tutar Samsun'da toplam bankacılık mevduatı olan 34 milyar liranın yarısına eşit. Film gibi olayın hikayesi ise gerçekten ilginç ve konuşulmaya değecek kadar var.

ÖNCE 5 BİN LİRA ÇEKTİ

Önce Gezek'in dilinden olayın meydana gelişini dinleyelim. Gezek, İHA'ya yaptığı açıklamada şöyle diyor: “Hesapta para yoktu. Yatırım hesabına baktım. Hisse Senedi hesabından ‘para çek’ yazan menüden para çekmek istedim. Miktar yazma kısmı çıktı. Kafama göre miktar yazdım. Her yazdığım miktar mevduat hesabına geçti. 60-70 kez bu işlemi tekrarladım. Her defasında talebim gerçekleşti."

Olayın aslı da Gezek'in anlattığı gibi. Edindiğimiz bilgilere göre Gezek, anlık hatanın yansıdığı zaman diliminde önce 5 bin lira gibi küçük miktarlarla yatırım hesabında olmayan parayı transfer etti. Sonra miktarı yavaş yavaş artırdı ve son olarak 7 milyar lirayı kendi hesabına aktardı.

EFT YAPMAYA KALKINCA...

Yaptığı açıklamalara göre Gezek, bankanın ATM'sinden ve şubeden para çekerek cep telefonu aldı. Ardından bir galeriden BMW almak için 300 bin lira havale yaptı. ATM’den 40 bin lira nakit çekti. Yetmedi akrabaları çağırıp borcu olanların borcunu kapatmaya çalıştı. Recep Gezek Samsun'da kardeşi ile birlikte bir masaj salonuna giderken polis kontrolünde tesadüfen yakalandılar. Gezek, polis çevirmesinde ruhsatsız silahı ile yakalanınca polise "Senin de bankada 16 milyarın olsa silahla gezersin" deyince şüpheleri üzerine çekti.

ZARAR 600 BİN LİRA

Gezek bu işlemlerin sonunda 600 bin liralık parayı fiilen kullanmıştı. Ancak Gezek parayı başka bankalara EFT yapmaya kalkınca hata farkedildi. Banka hesaptaki parayı yatırım hesabına geri çekti. Paranın bir kısmını EFT yapıldığı bazı bankalar ile konuşarak bu tutarları da geri aldı. Ancak olayın finalinde 600 bin lira harcanmış oldu. Bu tutarın sigorta tarafından karşılanması bekleniyor. Gözaltına alınan ve haklarında soruşturma başlatılan iki kardeş sonra adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.