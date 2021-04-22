Samsun'da 3 bin 500 kişilik istihdam sağlayacak Havza OSB, yatırımcılara önemli avantajlar sunuyor

AA

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) tamamıyla faaliyete geçtiğinde 3 bin 500'ün üzerinde kişiye iş imkanı sağlayacağını söyledi.

Dağlı, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar ile kuruluş çalışmaları süren Havza OSB'de incelemelerde bulundu, yatırımcı firmaların yetkililerinden bilgi aldı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunun Dağlı, OSB tamamıyla faaliyete geçtiğinde burada 3 bin 500'ün üzerinde kişinin istihdam edileceğini belirtti.

OSB'nin Havza merkeze 13, Samsun limanına 70, Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na 94, Merzifon Havaalanı'na 42, Samsun-Sivas demir yoluna 2 ve Samsun-Ankara kara yoluna 2 kilometre mesafede olduğuna işaret eden Vali Dağlı, yatırımcılar için OSB'nin cazip bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

Dağlı, yatırımcıları, medikal, tohum, gemicilik parçaları, tekstil, ahşap, döküm, gıda ve demir çelik gibi pek çok alanda yatırımın yapıldığı karma OSB'ye davet etti.

Organize Sanayi Bölgesi'nde altyapının tamamlandığını dile getiren Vali Dağlı, "960 dönüm üzerinde 46 adet sanayi parseli bulunan Havza OSB, tüm altyapı tesislerinin tamamlanmış olması ve konumu nedeniyle de yatırımcılarımız tarafından yoğun talep görmektedir. Önümüzdeki yıllarda oluşacak talepleri de karşılayabilmesi için OSB'nin güney, kuzey ve doğu kısmında bulunan ve engebeli olmayan 3 bin 500 dönüm arazinin bölgeye kazandırılması amacıyla gerekli çalışmalar Valiliğimiz koordinesinde Havza Belediyesi ile Havza Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülmektedir." dedi.

Dağlı, OSB'nin 10 bin dönüme çıkabilecek potansiyele sahip olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bedelsiz arsa tahsisi başta olmak üzere Havza OSB'ye yatırım yapacak firmalar birçok avantaja sahipler. OSB'miz KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz veya kar payı desteği gibi birçok avantajın bulunduğu 5. Bölge avantajlarından yararlanmaktadır. Havza OSB ayrıca, Samsun il merkezine 35-40 dakika mesafede olmasının yanı sıra kara, deniz, hava ve demir yolu olmak üzere 4 ulaşım ağına da yakın olması nedeniyle yatırımcılarımıza çok önemli yararlar sağlamaktadır. Havza OSB'ye Samsun-Sivas demir yolu hattından özel hat çekimi ve istasyon yapılmasıyla ilgili TCDD Genel Müdürlüğü ile anlaşmalar sağlanmış olup hat ve istasyon en kısa zamanda yapılacaktır. Bu bağlantıyla firmalarımız ürünlerini Sivas üzerinden Bakü-Tiflis-Çin'e ve yine Sivas üzerinden Ankara-Avrupa'ya ulaştırma imkanına sahip olacaktır."

OSB'de firmaların elektriği yüzde 40 uygun fiyatla kullandığını, 2022 yılının ikinci çeyreğinde doğal gaz hizmetinin de geleceğini anlatan Dağlı, OSB'de sondaj kuyularının olduğunu ve su sıkıntısının bulunmadığını söyledi.

Vali Dağlı, sağladığı avantajlar nedeniyle OSB'nin yatırım yapmak isteyen firmalardan yoğun ilgi gördüğünü belirterek şunları kaydetti:

"OSB tamamıyla faaliyete geçtiğinde 3 bin 500'ün üzerinde kişiye istihdam sağlanmış olacağını tahmin etmekteyiz. Burayı biz 10 bin dönüme çıkardığımız zaman rakamı artık hayal bile edemiyoruz. Çok büyük rakamlara ulaşacağını düşünüyoruz. İnşallah bu bölgenin insanı burada çalışacak. Beyaz yakalılar daha fazla çalışıyor hale gelecek. Havalimanlarımız yakın olduğu için bu avantajımız var. Ülkemizin ekonomik gelişimine ve kalkınmasına önemli faydalar sağlayacağını düşündüğüm Havza Organize Sanayi Bölgesi, orta ve büyük ölçekli sanayi tesislerini her anlamda destekleyerek, sağladığı avantajlarla ihracatın ve istihdamın artırılmasına büyük katkı sunacaktır."