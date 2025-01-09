Araçtan sentetik ecza hapları çıktı
Samsun'un merkez Canik ilçesinde, kovalamaca sonucu durdurulan araçta 30 bin 88 sentetik ecza hapı ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus timleri, Canik ilçesinde devriye görevleri sırasında şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.
AA'nın haberine göre, "Dur" ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sonucu durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 39 bin 88 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Otomobildeki M.K. (20), S.T. (23) ve E.T. (26) gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.