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        Haberler Gündem Samsun'da 350 bin makaron ele geçirildi - Güncel haberler

        Samsun'da 350 bin makaron ele geçirildi

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 350 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 19:11 Güncelleme: 02.10.2024 - 19:11
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        Samsun'da 350 bin makaron ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat üzerine E.Ş'nin (29) kullandığı nakliye aracını İlkadım ilçesinde durdurdu.

        Araçta arama yapan ekipler, 350 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

        Gözaltına alınan E.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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