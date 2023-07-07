Samsun'da 4. kattan düşen kadın öldü

Samsun'da 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Samsun'da, 4. kattaki dairenin balkonundan beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti
Samsun'un Bafra ilçesi Tabakhane Mahallesi Medrese Aralığı'nda meydana gelen olayda, Filizhan Özbiçer (51), 4 katlı binanın son katındaki balkondan dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özbiçer'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Özbiçer'in yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.