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        Samsun'da 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

        Samsun'da, 4. kattaki dairenin balkonundan beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 19:49
        Samsun'da 4. kattan düşen kadın öldü
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        Samsun'un Bafra ilçesi Tabakhane Mahallesi Medrese Aralığı'nda meydana gelen olayda, Filizhan Özbiçer (51), 4 katlı binanın son katındaki balkondan dengesini kaybederek beton zemine düştü.

        Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özbiçer'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Özbiçer'in yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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