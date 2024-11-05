Samsun'da 475 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 475 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
İlkadım ilçesinde takip edilen bir minibüsü durduran ekipler, yaptıkları aramada, 475 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.