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        Haberler Gündem Samsun'da 6 kilo 300 gram esrar ele geçirildi - Güncel haberler

        Samsun'da 6 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

        Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 01:49 Güncelleme: 21.07.2024 - 01:49
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        6 kilo 300 gram esrar ele geçirildi
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        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ondokuzmayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.R.G'nin uyuşturucu üretmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

        Ekipler, şüphelinin evine düzenledikleri operasyonda 6 kilo 300 gram esrar, 70 kök kenevir bitkisi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Olayla ilgili zanlı gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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