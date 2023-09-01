Samsun'da 750 balya saman ve römork yandı
Samsun'un Havza ilçesinde çıkan yangında 750 balya saman ile bir römork kullanılmaz hale geldi
Yeni Mescit Mahallesi Meyveli Sokak'ta boş arazide depolanan saman balyalarından duman geldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yanan balyalara müdahale eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler, yangını çevreye yayılmadan kontrol altına alarak söndürdü.
Ekipler yangının sönmesinin ardından uzun süre soğutma işlemi yaptı.
Çocukların ateşle oynaması yüzünden çıktığı tespit edilen yangında Fahir Akın’a ait römork ile Oktay Kocaoğlu’na ait 200 balya ve Hulusi Korkmaz’a ait 550 balya saman yanarak kullanılmaz hale geldi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.