Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Samsun'da 750 balya saman ve römork yandı - Güncel haberler

        Samsun'da 750 balya saman ve römork yandı

        Samsun'un Havza ilçesinde çıkan yangında 750 balya saman ile bir römork kullanılmaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 18:21 Güncelleme: 01.09.2023 - 18:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 750 balya saman ve römork yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeni Mescit Mahallesi Meyveli Sokak'ta boş arazide depolanan saman balyalarından duman geldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yanan balyalara müdahale eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler, yangını çevreye yayılmadan kontrol altına alarak söndürdü.

        Ekipler yangının sönmesinin ardından uzun süre soğutma işlemi yaptı.

        Çocukların ateşle oynaması yüzünden çıktığı tespit edilen yangında Fahir Akın’a ait römork ile Oktay Kocaoğlu’na ait 200 balya ve Hulusi Korkmaz’a ait 550 balya saman yanarak kullanılmaz hale geldi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Samsun
        #samsun haber
        #yerel haber
        #yangın
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var"
        "Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Avukatın kahreden ölümü! Restoranda fenalaştı
        Avukatın kahreden ölümü! Restoranda fenalaştı
        Prof. Dr. Naci Güçhan'ı hayattan koparan kaza!
        Prof. Dr. Naci Güçhan'ı hayattan koparan kaza!
        Togg üretimde gaza bastı!
        Togg üretimde gaza bastı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        Avcılar'da bilim insanlarını heyecanlandıran keşif
        Avcılar'da bilim insanlarını heyecanlandıran keşif
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        'Tanımıyorum' göndermesi
        'Tanımıyorum' göndermesi
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler