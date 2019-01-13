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Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, baş ağrısı şikayetiyle acil servise gelen kadın bir hastanın yakınları, hastalarına öncelik verilmesini istedi. Bunu kabul etmeyen Acil Tıp Asistanı Dr. Hüseyin Tufan Yanık ile hasta yakınları arasında tartışma yaşandı. Bu sırada bir hasta yakını, Yanık’ın başına yumruk atıp kaçtı. Olay üzerine Yanık, polis eşliğinde Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne giderek darp raporu aldı.
"MAALESEF BU OLAYLARI GÖRME SIKLIĞIMIZ ARTTI"
DHA'nın haberine göre Türk Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı Erdoğan Çakmak, olayı haber alır almaz hastaneye gidip darp edilen doktorla görüştüklerini belirterek "Gelen bir hastanın yakını, hastasına daha önce bakılması gerektiğini söylüyor. Doktorumuzda yoğunluk olduğunu, sırayla hastalara bakacağını söylüyor. Bunun üzerine arbede çıkıyor. Bir kaç yumruk atılıyor. Yumruklardan bir tanesi doktorumuzun alnına geliyor. Bu kısmında kızarma ve şişlik vardı. Hemen 'Beyaz Kod' veriliyor ve gerekli işlemler başlatılıyor. Gördüğümde çok üzüldüm. Maalesef bu tür olayları görme sıklığımız çok arttı. Biz azalması yönünde ne kadar eylem ve söylem de yapsak tam tersi bir durumla karşılaşıyoruz" dedi.
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