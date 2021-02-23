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Demir, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'da akıllı şehir teknolojilerini altyapıdan üstyapıya kadar tüm yatırımlarda uygulamaya başlayacaklarını belirtti.

Bu kapsamda Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi'nin başlatılacağını aktaran Demir, "2020-2023 eylem planına uygun şekilde hazırlanan proje kapsamında, mevcut kavşakların uydu fotoğrafları çekildi. 07.00-09.00 ile 17.00-19.00 saatlerinde Ulaşım Dairesi Başkanlığı teknik ekiplerince trafikte seyir halindeki araçların sayımları yapıldı. İmar ve kadastro açısından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kavşak noktaları bilgisayara aktarılarak elektronik haritalara işlendi. Ardından da belirlenen 100 kritik döner kavşak, yeniden projelendirerek yaya öncelikli eş düzey modernize geometrik tasarımlı kavşak haline getirildi. Karayolları Genel Müdürlüğü yetkisinde kalan alanlar içindeki kavşakların tasarım projelerinin onay işlemi sonuçlandırıldı." ifadelerini kullandı.

Demir, kavşak modernizasyonu sonrasında trafiğin elektronik dijital sistemle disipline edileceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Trafik akışının sağlanması ve sürüş konforunun artırılmasına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Kara noktalar tek tek belirlenerek kazaların oluş şekilleri incelendi. Kırmızı ışık, hatalı park ve hız ihlaline bağlı kazalara ilişkin yer tespitleri yapıldı. Çalışmalar, Emniyet Genel Müdürlüğü EDS Komisyonu'nda onaylanarak dijital sistemlerle ilgili teknik şartname hazırlık süreci başlatıldı. Trafik Güvenliği Projesi'nde bilgilendirme yönlendirme sistemlerine de yer verildi. Sistemin çalışması ise dinamik kavşaklardan gelen araç yoğunluk verileri merkezdeki bilgisayara iletilecek. Trafik akışı için hesaplanan parametre verilerine göre sürücüler trafik yoğunluğu konusunda bilgilendirilecek. Ayrıca yeni gelenler için otopark alanlarındaki dolulukları görebilmesi için şehrin giriş çıkışlarındaki 9 bölgeye trafik bilgilendirme ve yönlendirme sistemi yerleştirilecek."

Kent içi ulaşımında ve trafik konforunda yeni bir dönemin başlayacağını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Şehrimizi daha modern hale getirerek halkımızın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Samsun'u her alanda marka kent haline getiriyoruz. Trafik problemlerimizi kökten çözecek Akıllı Trafik Güvenliği Projesi, Samsun'un yaşam konforu açısından vizyon bir projedir. Bununla trafik akışını hızlandırarak güvenliği, geometrik yapıları modernize ederek kavşakların işlevselliğini artıracak ve dijital yönetim sistemiyle trafik senkronizasyonuna düzen getireceğiz. Dolayısıyla kazaların önüne geçmiş, kırmızı ışık, hız ve hatalı park ihlallerini de minimize etmiş olacağız. Ülkemizin metropol şehirlerinde görülen bu sistemi vatandaşlarımızın hizmetine sunacak olmanın heyecanı içindeyiz."

Demir, trafik güvenliği dijital yönetim ve kontrol işletim sisteminin, Alo 153 Kent Yönetim Merkezi bünyesinde hizmet vereceğini belirterek, "Merkez binamızın tamamlanmasıyla trafiği disipline eder hale geleceğiz. Atatürk Bulvarı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, 100. Yıl Bulvarı, Ankara Bulvarı, Anadolu Bulvarı ve İsmet İnönü Bulvarı'ndaki kavşaklara gerçek zamanlı müdahale ederek trafik akışını hızlandırabileceğiz. Trafik yol ağındaki seyahat süreleri, ortalama taşıt durma ve gecikme sürelerini en aza indireceğiz. Yakıt tüketimleri, zehirli gaz salınımı ve gürültü kirliliği azaltılarak çevre kirliliğini de önleyeceğiz." açıklamasında bulundu.