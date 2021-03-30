Samsun'da asayiş denetiminde 672 kişiye 291 bin 574 lira para cezası verildi

AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü narkotik, asayiş, trafik birimleri ve takviye olarak gönderilen Emniyet Genel Müdürlüğü personeliyle şüpheli araç ve kişilere yönelik uygulama gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda Samsun'da son 24 saatte 43 bin 20 kişinin HES kodu sorgulamasının yapıldığı aktarılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"HES sorgusuna göre karantina tedbirini ihlal eden 14 şahıs hakkında tutanak tutulmuştur. 10 şahsa Kovid-19 kapsamında idari işlem yapılarak 12 bin 300 lira para cezası uygulanmış, 17 şahsa sokağa çıkma yasağı ihlalinden 34 bin lira para cezası kesilmiştir. 23 bin 857 şahsın GBT sorgusu yapılmış, 47 aranan şahıs tespit edilmiş, 33 şahsa idari işlem yapılarak 13 bin 666 lira para cezası uygulanmıştır. Denetimlerde 2 bin 309 araç kontrol edilmiş, 12 araca 5 bin 640 lira para cezası uygulanmıştır. 215 iş yeri kontrol edilerek bir tabanca, 5 mermi, 15 kesici/delici alet, 254 ekstazi, 0,64 gram kannabionid, 59,20 gram metamfetamin, 13,88 gram esrar, 131 sentetik ecza hapı ele geçirilmiştir."

Açıklamada, trafik yönünden 2 bin 130 araç ve sürücünün kontrol edildiği, 600 araç ve sürücüye 225 bin 968 lira cezai işlem uygulandığı, 25 aracın ise trafikten men edildiği kaydedildi.