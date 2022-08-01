Ayçiçeği tarlaları çayır tırtılına karşı ilaçlanıyor 0:00 / 0:00

İHA

Samsun’un Bafra ilçesinde 22 mahallede 13 bin dekar alanda ekilen ayçiçeği tarlalarında çayır tırtılına rastlandı. Bitkilerin yaprak ve tomurcuklarını yiyen tırtıllar bitkiyi kurutarak büyük zarar veriyor. Çiftçiler, çayır tırtılı ile mücadele başlattı.

Bafra’da üretim yapan çiftçilerden bazıları ise ilk defa böyle bir durumda karşıladıklarını söyledi. Bafra’da çiftçilik yapan Nihat Arslan, “40 yıldır Sürmeli Mahallesi’nde çiftçilik yapmaktayım. Buğday, ayçiçeği, mısır gibi mahsuller ekiyorum. Bu sene ilk defa ayçiçeği tarlalarını gezerken değişik tırtıllar gördüm. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne gittim. Oradan tarlaya mühendisler geldi. İlaçlama için karar verdiler. Bugün ise ilaçlama çalışması yapıyoruz. Verim düşmemesi için mücadele ediyoruz. Tırtıllar çiftçinin başına bela oldu. Onun için elimizden gelen her türlü imkanları kullanıyoruz” dedi.

Her geçen yıl Samsun'da artış gösteren ayçiçeği ekiminde bu yıl '58 bin ton' rekolte bekleniyor.