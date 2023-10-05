Samsun'da balıkçı ağlarına cansız beden takıldı
Samsun'un Canik ilçesinde denize açılan balıkçıların ağlarına erkek cansız bedeni takıldı
Canik Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan Faik Uzun yönetimindeki trol teknesi karadan yaklaşık 5 kilometre açıkta mezgit ve istavrit avına çıktı.
Deniz dibini tarayarak avlanan trol teknesinin ağlarına erkek cansız bedeni takıldı.
Cansız bedeni limana getirilen balıkçılar, polis ve sahil güvenliğe haber verdi.
Ekipler, cansız bedenin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.