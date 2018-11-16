Olay, gece geç saatlerde lkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aynı evi paylaşan C.H. ve O.T., aralarında husumet bulunan K.K. ile dün mahkemede bir araya geldi. Adliyede gergin anların yaşandığı duruşma sonrası taraflar adliyeden ayrıldı.

C.H. ve O.T., gece evlerinde otururken iddiaya göre silahla evi basan K.K., ateş açarak kaçtı. Saldırı sonucu ağır yaralanan gençler ihbar üzerine olay yerine çağırılan 112 sağlık ekiplerince Eğitim Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayın ardından kaçan K.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. DHA'nın haberine göre; tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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