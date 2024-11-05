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        Haberler Gündem Samsun'da bir evde 75 bin makaron ele geçirildi - Güncel haberler

        Samsun'da bir evde 75 bin makaron ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 75 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 21:51 Güncelleme: 05.11.2024 - 21:51
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        Evde 75 bin makaron ele geçirildi
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        Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine bir eve operasyon düzenledi.

        Ekipler, evde yaptıkları aramada, 75 bin makaron, bir elektrikli sigara sarma makinesi ve 3 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan K.B. emniyete götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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