Samsun'da bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili kazmada kan izleri tespit edilen komşu gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Samsun'da bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili kazmada kan izleri tespit edilen komşu gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde geçen yıl bir kişinin arkadaşının evinin önünde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili kazmada kan izleri tespit edilen komşu gözaltına alındı
AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince, 3 Mart 2020 tarihinde Selahiye Mahallesi Tevfikiye Sokak'ta bir apartmanın önünde İsa Erdemoğlu'nun (52) ölü bulunmasıyla ilgili, olayın kaza mı cinayet mi olduğunun aydınlatılması için özel ekip kuruldu.

Ekipler, soruşturma kapsamında, apartmanın yanında bulunan odunluktaki kazma üzerinde iki kişiye ait kan izine rastladı.

Kan izlerinden alınan DNA örneklerinden izlerin, İsa Erdemoğlu ile arkadaşının komşusu O.K'ye ait olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan O.K, emniyete götürüldü.

- Olay

İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi Tevfikiye Sokak'ta 3 Mart 2020'de bir apartmanın önünde yerde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmiş, İsa Erdemoğlu'nun öldüğü belirlenmişti. Erdemoğlu'nun gece arkadaşına geldiği, birlikte alkol aldıktan sonra evden ayrıldığı ve birinci kattan düştüğü iddia edilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME