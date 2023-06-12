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Samsun'da birinci kattan düşen 20 aylık bebek ağır yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, birinci kattaki evin penceresinden zemine düşen bebek ağır yaralandı

Samsun'da birinci kattan düşen 20 aylık bebek ağır yaralandı
AA

Alınan bilgiye göre, Keresteci Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 20 aylık Poyraz E., 2 katlı evin üst katındaki pencereden zemine düştü.

Aile bireylerinin durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Poyraz E., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Bebeğin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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