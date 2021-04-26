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Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 71 şüpheli yakalandı

Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "şok" uygulamada aranan 71 şüpheli yakalandı.

Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 71 şüpheli yakalandı
AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 23 Nisan'dan 26 Nisan'a kadar koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim, sabit yol uygulaması ve şok uygulamalar gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme şubeleri ile Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy İlçe Emniyet müdürlüklerinin yanı sıra devriye ekipleri tarafından şüpheli araç ve kişilere karşı uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamalarda HES kodu sorgusu yapıldı, 52 bin 618 kişinin güvenlik kaydı incelenerek aranan 71 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 145 kişiye idari işlem yapılarak toplam 133 bin 950 lira para cezası kesildi. Kent genelinde yaklaşık 10 bin 356 araç kontrol edilerek 59 araç ve sürücüye toplam 89 bin 798 lira para cezası uygulandı, 4 araç trafikten men edildi.

Şok uygulamalarda 568 iş yeri de kontrol edildi, 2 tabanca, 1 av tüfeği, 33 mermi, 30 kesici ve delici alet, 2 bin 325 sentetik ecza hapı, 2,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

- İzalasyon kuralını ihlal eden 14 kişi yakalandı

Trafik yönünden sabit yol uygulamalarında ise 9 bin 175 araç ve sürücü kontrol edildi, 2 bin 70 araç ve sürücüsüne 969 bin 257 lira cezai işlem uygulandı, 132 araç trafikten men edildi.

İzolasyon kuralını ihlal eden 10 kişi yakalandı, Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında bin 292 kişinin evlerinde olup olmadığı kontrol edildi.

Jandarma ekiplerince de 8 bin 158 kişinin HES kodu sorgulandı, Kovid-19 denetimi kapsamında karantinada olması gereken bin 548 kişinin ikameti denetlendi. Evlerinde bulunmayan 4 kişiye izolasyon tedbirlerini ihlal ettikleri için para cezası uygulandı.

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