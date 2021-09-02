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Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklığın artırılması için İl Sağlık ve İl Milli Eğitim müdürlüklerince başlatılan kampanya kapsamında, Fahrettin Ulusoy İlköğretim Okulu bahçesinde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, çocuklarını okuluna teslim eden veliler, aşı stantlarına giderek Kovid-19 aşısını oldu.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, burada yaptığı açıklamada, dünyanın 1,5 yıldır salgınla mücadele ettiğini söyledi.

Geçen yıl salgın nedeniyle okulların ve bazı iş yerlerinin kapandığını hatırlatan Oruç, "Kovid-19'un çok yoğun yaşandığı dönemlerde ister istemez okullar da kapanmak zorunda kaldı. Geldiğimiz noktada elimizde güçlü bir silahımız var; aşı. Aşıyı ne kadar çok artırabilirsek, toplumsal antikoru artırabilirsek bizim için o kadar iyi olacak." dedi.

Okulların tekrar kapanmasını istemediklerini vurgulayan Oruç, "Sağlıklı eğitim olsun, okullar daha güvenli olsun diye 'Çocuklar Okula, Veliler Aşıya' kampanyası başlattık. Samsun'da 2-5 Eylül arasında bazı okullarımızla birlikte aşılama noktalarımız olacak. Öğretmenlerimizin, velilerimizin, servis ve kantin çalışanlarının, vatandaşlarımızın bu dönemde aşısını yaptırmasını istiyoruz. Daha güvenli okullar olmasını ve çocukların eğitiminin aksamamasını istiyoruz." diye konuştu.

Öğrenciler ise velilerine çağrıda bulunarak, yüz yüze eğitim için aşı olmalarını istedi.