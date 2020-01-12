Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait çöp kamyonu sokak üzerindeki çöp konteynerindeki çöpü kamyona boşaltıp 150 metre gittikten sonra işçiler, çöp kamyonu içindeki siyah çöp poşetindeki doluluk oranını dikkatlerini çekerek çöpleri kamyonun içine preslemeden önce kontrol ettiler.
Poşetin içinde 40-45 yaşlarında bir erkeğe ait cansız beden olduğunu fark eden temizlik işçileri polise haber verdiler.
Ölen kişinin kimlik tespitine çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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