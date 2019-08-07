Olay, 26 Temmuz'da, Terme ilçesi Çaltı Burnu mevkiinde meydana geldi. Babası Fatih Korkmaz (43) ve bir personelle birlikte balık tutmak için tekneyle denize açılan Ali Kormaz, iddiaya göre ayağı kabloya takılınca, denize düştü. Kıyıya 2 kilometre mesafede boğulma tehlikesi geçiren Korkmaz, babası tarafından denizden çıkarıldığı sırada yeniden suya kapılarak, gözden kayboldu. Baba, tüm çabalarına rağmen oğlunu bulamayınca, durumu güvenlik güçlerine bildirerek yardım istedi.

DHA'nın haberine göre olay yerine gelen AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri, Ali Korkmaz'ı bulmak için çalışma başlattı. AFAD, Sahil Güvenlik Dalış Timi ve dalgıçlar yapılan aramalarda Korkmaz'a ait bir ize rastlayamadı. Korkmaz'ı arama çalışmaları 12´nci gününde de sürüyor.