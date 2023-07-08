Samsun'da denizde can pazarı! Polis, 3 genci böyle kurtardı! Serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren gençler, su üzerinde kalmak için verdikleri 1 saatlik mücadelenin ardından, ekipler tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.