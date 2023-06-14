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Samsun'da dün yaşanan sel felaketi ve su baskınlarının ardından, yaralar sarılmaya başlandı

Su baskınlarının en çok etkilediği Canik ilçesindeki Gülsan Sanayi Sitesi'nde esnaf kepenk açtı. Belediyeler ise sel ve su baskınlarından etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor

Samsun'da dün yaşanan sel felaketi ve su baskınlarının ardından, yaralar sarılmaya başlandı
DHA

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu. Bir hafta arayla iki kez sel ve su baskınının yaşandığı kentte yaralar sarılmaya başlandı. Meteoroloji verilerine göre 5 saatte metrekareye 53,2 kilogram yağmurun düştüğü kentte, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere İlkadım, Atakum ve Canik ilçe belediyeleri çalışmalarını sürdürüyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi, sel suyunun tahliye edilmesinin ardından, temizlik ve altyapı onarım çalışması yaptı. Heyelan ve çökme olan yollar ise onarılarak ulaşıma açıldı. Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, sel nedeniyle tıkanan 395 noktada ızgara temizliği, 495 noktada atık su tıkanıklığına müdahale, 100 adrese vidanjörlerle su tahliyesi, 17 noktada ise arızaları giderdi. Ayrıca selden etkilenen Gülsan Sanayi Sitesi´nde temizlik ve dükkanlarda ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. İlçe belediyeleri de sağanakla birlikte ulaşım ağlarına sürüklenen toprak, taş, ağaç parçalarını temizledi. Evlere dolan suların temizlenmesi için de ekipler faaliyete geçirildi.

GÜLSAN'DA ESNAF İŞİNİN BAŞINA DÖNDÜ

Gülsan Sanayi Sitesi esnafından Remzi Genkeş, "Sabah işe geldiğimizde kendi dükkanımızın önüne aracımızla giremedik. Belediyelerimizden destek istedik ancak yetişemediler. Biz de kendi imkanlarımızla suları boşalttık. Doğal afet ne diyelim. İş yerimizde yaklaşık 60-65 santim su vardı. Kendi su motorumuzla içeriden su boşalttık. Ortalama 70-80 bin TL civarında zararımız var" dedi.

Esnaf Abdullah Tat ise "Geçtiğimiz hafta da sel felaketi yaşandı. Gerekli önlemler alınmış olsaydı belki bu kadar fazla sıkıntı yaşamazdık. Geçen haftadan hiçbir ders çıkartılmamış. Dükkanımızın yanında bulunan AVM'nin giderinden faydalanarak suları kendi imkanlarımızla boşalttık" diye konuştu.

'EKİPLERİMİZ YOĞUN BİR ÇALIŞMA SÜRDÜRDÜ'

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de sel nedeniyle tüm ekiplerin sahada yaşanan olaylara hızlı ve etkili müdahalede bulunduğunu belirtti. Sel nedeniyle sorun yaşanan bölgelerde ekiplerin gerekli tüm çalışmaları hızla yaptığını dile getiren Başkan Demir, "Sel suları tahliye edilirken hasar gören altyapılar onarılıp yenilendi. Ekiplerimiz yoğun bir çalışma sürdürüyor. Yine heyelan nedeniyle yolarımızda meydana gelen çökmeler ve bozulmalarla ilgili çalışmalarımız büyük ölçüde tamamlandı. Bu bölgelerde ulaşımda yaşanan aksamaları hızla giderdik. İtfaiye ekiplerimizde sel suları dolan binaların giriş ve zemin katlarındaki su tahliye çalışmalarını büyük oranda tamamladı. Tüm ekiplerimiz canla başla selin verdiği zararı ortadan kaldırmak için büyük bir gayretle sahada görev yapmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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