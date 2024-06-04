Emlakçı dükkanını benzinle ateşe verdiler!
Samsun'da geceleyin emlakçı dükkanına benzin dökerek ateşe veren 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K. ve V.K. mahkemece "mala zarar vermek" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi
Samsun'da olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde 3 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (21) ve V.K. (21) adlı 2 genç geceleyin M.K.'ye ait emlakçı dükkanı benzin dökerek ateşe verdi.
İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İHA'da yer alan habere göre yangın itfaiye tarafından söndürülürken, M.K. ve V.K. kaçtı. Polis yaptığı araştırmada kundaklama olayını yapan gençlerin kimliğini tespit etti ve yakalayarak gözaltına aldı.
"EMLAKÇI BİZE KÜFRETTİ" İDDİASI
Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen M.K. ve V.K., emlakçı M.K. ile ev kiralamak için buluştuklarını, kendilerine küfür ettiğini ve bu olayı hazmedemeyip emlakçı dükkanını benzin dökerek yaktıklarını itiraf ettiler.
ZANLILAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K. ve V.K. mahkemece "mala zarar vermek" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.