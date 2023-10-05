Samsun'da bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın çelik döküm kazanında patlama oldu. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada işçilerden Recep Konaçoğlu ve Burhan Parlak yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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