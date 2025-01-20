Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Giriş: 20.01.2025 - 19:40 Güncelleme: 20.01.2025 - 19:40
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.T'yi (36) yakaladı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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