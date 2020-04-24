Samsun'da gençler balkona ses sistemi kurarak İstiklal Marşı'nı seslendirdi

AA

Atakum ilçesi Yenimahalle'de oturan ve müzik işiyle ilgilenen Enes Gevrekçi, Çağrı Dede ve Arda Cermen isimli arkadaşlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, 23 Nisan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yılı için balkonlarında kutlama yaptı.

Arkadaş grubu, çevre bina sakinlerinin de katılımlarıyla bir dakikalık saygı duruşunun ardından, ay yıldızlı bayraklar eşliğinde, kurdukları ses siteminden İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Türk bayrakları sallayan vatandaşlar, gençlere alkışlarla destek verdi.

Meşale ve havai fişek gösterisi ile devam eden etkinlik, Enes Gevrekçi'nin rap müzik konseri ile son buldu.