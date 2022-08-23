Gıda ve kozmetik fabrikasında korkutan yangın

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde gıda ve kozmetik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. AA'nın haberine göre; Tekkeköy ilçesi Recepoğlu Kavşağı mevkisinde gıda ve kozmetik üretimi yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.