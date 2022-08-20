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Samsun'da gölette facia: İmam ve öğretmen boğuldu

Samsun'da piknik eğlencesi facia ile bitti. Gittikleri gölette yüzerken boğulma tehlikesi geçiren imamı kurtarmak isteyen öğretmen kayın biraderi onunla birlikte boğularak hayatını kaybetti

Samsun'da gölette facia: İmam ve öğretmen boğuldu
İHA

Samsun'da piknik yapmaya gittikleri gölette yüzerken boğulma tehlikesi geçiren imamı kurtarmak isteyen öğretmen kayın biraderi onunla birlikte boğularak hayatını kaybetti. Vatandaşlar tarafından kurtarılan imanın eşi ise hastaneye kaldırıldı.

İmam Mustafa Balcı
İmam Mustafa Balcı

Olay, Canik ilçesi Çamalan Mahallesi Tahtaçılar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesinde imam olarak görev yaptığı öğrenilen Mustafa Balcı (38) eşi Hanife Balcı (35) ve Gümüşhane'de Türkçe öğretmeni olan kayın biraderi Ahmet Ceylan (28) ile birlikte piknik yapmaya gitti. Çakıl ocağının oluşturduğu gölet kenarına giden aile burada piknik yapıp gölette balık tutmaya başladı. İmam Mustafa Balcı serinlemek için gölete girdi ve yüzmeye başladı. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Mustafa Balcı'yı gören eşi Hanife Balcı ve kayın biraderi Ahmet Ceylan gölete atlayıp yardım etmek istedi. Mustafa Balcı, Hanife Balcı ve Ahmet Ceylan gölette kayboldu.

&Ouml;ğretmen Ahmet Ceylan
Öğretmen Ahmet Ceylan

Ailenin yardımına vatandaşlar yetişti. Vatandaşlar önce Hanife Balcı'yı ardından da imam Mustafa Balcı ve öğretmen Ahmet Ceylan'ı göletten çıkardı. Baygın halde ambulansla iki ayrı özel hastaneye kaldırılan Mustafa Balcı ile Ahmet Ceylan hayatlarını kaybederken, Hanife Balcı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hanife Balcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Gölettekilerin yardımına koşarak sudan çıkartan mahalle sakinlerinden Fatih Çelik, "Köyden duyum aldık. Koşarak geldik. Yarım saat geçtiğini duyduk. Sonra ipleri belimize bağlayarak suyun içine girdik. Arkadaşların da yardımıyla suyun dibinden çektik aldık. Çıkarttık ama yüzleri mosmordu. Biz elimizden geleni yaptık" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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