İmam Mustafa Balcı

Olay, Canik ilçesi Çamalan Mahallesi Tahtaçılar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesinde imam olarak görev yaptığı öğrenilen Mustafa Balcı (38) eşi Hanife Balcı (35) ve Gümüşhane'de Türkçe öğretmeni olan kayın biraderi Ahmet Ceylan (28) ile birlikte piknik yapmaya gitti. Çakıl ocağının oluşturduğu gölet kenarına giden aile burada piknik yapıp gölette balık tutmaya başladı. İmam Mustafa Balcı serinlemek için gölete girdi ve yüzmeye başladı. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Mustafa Balcı'yı gören eşi Hanife Balcı ve kayın biraderi Ahmet Ceylan gölete atlayıp yardım etmek istedi. Mustafa Balcı, Hanife Balcı ve Ahmet Ceylan gölette kayboldu.