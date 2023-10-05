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        Haberler Gündem Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü - Güncel haberler

        Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 21:04 Güncelleme: 05.10.2023 - 21:14
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        5 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
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        Samsun'da A.İ. idaresindeki hafif ticari araç, Sungurlu Mahallesi Ülker Sokak'ta 5 yaşındaki Ecrinnur Kutbay'a çarptı.

        Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

        Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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