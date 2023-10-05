Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Giriş: 05.10.2023 - 21:04 Güncelleme: 05.10.2023 - 21:14
Samsun'da A.İ. idaresindeki hafif ticari araç, Sungurlu Mahallesi Ülker Sokak'ta 5 yaşındaki Ecrinnur Kutbay'a çarptı.
Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.