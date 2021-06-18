Samsun'da hırsızlık operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Çarşamba, Ayvacık ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinasyonunda hırsızlık şüphelilerinin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Çarşamba ilçesi Yamanlı Mahallesi'nde 15 Haziran'daki hırsızlıkla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin ev ve eklentilerinde traktörün arkasına takılan ve tarladan çalınan tırmık ele geçirildi.

Terme ilçesi Akçay Mahallesi'nde de 17 Haziran'da bir firmaya ait 43 kilogram bakır enerji kablosunun çalınmasıyla ilgili bir zanlı yakalandı.

Ayvacık ilçesi Gürçam Mahallesi'nde ise bir evden 4 altın bilezik ve bin lira çalınmasıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Çalınan altın ve para sahibine iade edildi.